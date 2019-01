Inspraakvergadering nieuw skatepark vdt

02 januari 2019

17u19 0

Het gemeenbestuur van Glabbeek besliste op initiatief van schepen van Jeugd, Hilde Holsbeeks (Dorpspartij), om een nieuw skatepark te realiseren op het gemeentelijk domein langs de Steenbergestraat in Glabbeek. “Dat komt net naast de speeltuin aan de evenementenhal Hangaar 44. Er komt er ook nog een overdekte fietsparking en een overdekte zone met zitbanken waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten." De totale kostprijs van het skatepark is geraamd op 60.000 euro. “Opde gemeenteraad van 17 januari willen we het dossier definitief goedkeuren”, zegt schepen Holsbeeks. “De voorbije periode gingen we kijken naar skateparken in andere gemeenten, maar wij gaven als gemeentebestuur de jonge skaters uit onze gemeente ook maximaal inspraak in het tot stand komen van dit nieuw skatepark.” Tijdens een eerste inspraakvergadering op 12 september zakten een 10-tal skaters af naar het gemeentehuis. Zij hadden heel wat voorbereid onder elkaar en kwamen met heel concrete en leuke voorstellen. Op basis van hun suggesties en concrete voorstellen werd er intussen een ontwerpplan en uitvoeringsdossier opgemaakt. “Op donderdag 3 januari om 11 uur nodigen wij hen terug allen uit op het gemeentehuis en bespreken we met hen de laatste details van het ontwerpplan. Wij geven hen bewust meermaals inspraak bij de opmaak van het ontwerp voor het nieuw skatepark, want het zijn net deze skatende jongeren die heel wat expertise hebben en er gebruik van zullen maken”, besluit schepen Holsbeeks.