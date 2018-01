Infovergadering werken Dorpsstraat 02u26 0

Riobra gaat dit jaar van start met rioleringswerken in de Baekveldstraat in Bunsbeek. Hier wordt tegelijk werk gemaakt van een nieuwe fundering en een nieuw wegdek en op vraag van de bewoners komen er extra voetpaden aan beide zijden van de weg.





Dit dossier werd al goedgekeurd door de gemeenteraad en binnenkort worden de inwoners van deze straat uitgenodigd op een informatievergadering over de aanleg van de gescheiden riolering. Nog dit jaar worden de rioleringswerken in het tweede gedeelte van de Dorpsstraat, de Kerkstraat, Lentedreef en Bergeveldstraat opgestart. Ook in deze straten zal tegelijk het wegdek volledig vernieuwd worden en de Dorpstraat krijgt nieuwe voetpaden en een veiligere schoolomgeving.





Hiervoor organiseert de gemeente een informatie -en inspraakvergadering voor de bewoners, leerkrachten en ouders van de kinderen die er naar school gaan, op maandag 22 januari in de raadszaal van het gemeentehuis. (VDT)





