Infoavond over rioleringswerken Meenselbeek fase 2 vdt

22 maart 2019

14u49 0 Glabbeek Aquafin bereidt momenteel de uitvoering van het project Meenselbeek fase 2 voor. Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 300 inwoners uit Glabbeek dat nu nog rechtstreeks in Attenrodensebeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

Om dit te realiseren, zal Aquafin vanaf het kruispunt Torenstraat-Attenrodestraat een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen richting de kapel aan de Attenrodensebeek. Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opvangen. Aan de kapel zal een afvalwatercollector in de velden richting de Meenselbeek aangelegd worden. Deze collector zal uiteindelijk aansluiten op de afwaartse collector ter hoogte van Dries die reeds in het project Meenselbeek fase 1 uitgevoerd werd. Het afvalwater zal uiteindelijk terechtkomen in de toekomstige rioolwaterzuiveringsinstallatie ter hoogte van de Tiensesteenweg. Het propere regenwater wordt aangesloten op de Attenrodensebeek.

Ook in de Doelaagstraat tussen Langstraat en Torenstraat wordt een gescheiden stelsel aangelegd. Afval- en regenwater zullen op het stelsel in de Torenstraat aansluiten. Ook de eigenaars van de woningen langs het tracé van de werken dienen het regenwater af te koppelen van de riolering. Een afkoppelingsdeskundige zal de eigenaars adviseren over hoe deze afkoppeling het best gebeurt.

De werken zullen vermoedelijk voorjaar 2020 starten, maar nu vindt er al een infovergadering plaats op maandag 25 maart om 20 uur in het parochiecentrum in de Doelaagstraat 4 in Attenrode. De projectverantwoordelijke van Aquafin en de vertegenwoordigers van de gemeente Glabbeek zullen er de werken toelichten en aansluitend uw vragen beantwoorden.