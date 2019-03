Infoavond over riolering in Walmersumstraat vdt

05 maart 2019

Aquafin bereidt momenteel de uitvoering van het rioleringsproject in de Walmersumstraat in Bunsbeek voor. Hiermee wordt het afvalwater van ongeveer 100 inwoners uit Glabbeek dat nu nog rechtstreeks in de Velpe belandt, aangesloten op het rioleringsnet.

Om dit te realiseren, zal Aquafin een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen in gedeeltes van de Walmersumstraat en de Baakstraat. Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opgevangen. Het afvalwater zal uiteindelijk terechtkomen in de toekomstige rioolwaterzuiveringsinstallatie ter hoogte van de Tiensesteenweg. Het propere regenwater wordt aangesloten op een nieuwe buffergracht die in verbinding zal staan met een oude zijtak van de Velpe. Ook de eigenaars van de woningen langs het tracé van de werken dienen het regenwater af te koppelen van de riolering. Een afkoppelingsdeskundige zal de eigenaars adviseren over hoe deze afkoppeling het best gebeurt.

De afkoppelingsdeskundige zal dit verder toelichten op de infoavond op maandag 18 maart om 20 uur in het gemeentehuis. De projectverantwoordelijke van Aquafin en de vertegenwoordigers van de gemeente Glabbeek staan ook paraat om vragen te beantwoorden.