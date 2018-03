Infoavond over aardgas 23 maart 2018

De gemeente Glabbeek, Hartje Hageland en Infrax organiseren op maandag 16 april een gratis infoavond over het vervangen van verwarmingsketels. Afspraak om 19.30 uur in GC De Roos. Je krijgt er ook meer uitleg over hoe je een nieuwe aansluiting op aardgas in zijn werk gaat. (VDT)