Inbrekers stelen geld uit bakkerij Kristien Bollen

22 februari 2019

16u36 0

In de Bakkerij Het Brood in de Sint-Quirinusstraat in Bunsbeek bij Glabbeek stelde men deze ochtend rond 4.40 uur vast dat dieven ingebroken hadden. Van de bakkerij forceerden de daders het cilinderslot van de deur om binnen te dringen. Er werd wat enkel geld gestolen. De dieven probeerden ook de appertementswoning binnen te dringen maar daar raakten de dieven niet binnen.