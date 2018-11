inbrekers slaan tweemaal toe in zelfde straat Kristien Bollen

18 november 2018

Bewoners van een hui in het Smisveld in Glabbeek stelde bij hun thuiskomst zaterdagnacht rond 1.15 uur vast dat dieven ingebroken hadden. Wat later stelden bewoners wat verderop in de straat eveneens een inbraak vast. De burgemeester roept de inwoners op om bij iedere verdachte gedraging meteen het nummer 101 te bellen. “Je kan beter eens teveel dan te weinig bellen ! Zo helpt iedereen mee om inbraken in onze gemeente te voorkomen.”