Inbraken 04 mei 2018

02u53 0

Bewoners van een huis aan de Diestsesteenweg in Tielt-Winge stelde woensdagnamiddag rond 15 uur een inbraak vast. Ook bewoners van een huis in de Groenstraat in Glabbeek stelde die avond bij hun thuiskomst rond 23.50 uur vast dat dieven ingebroken hadden. Hoe de daders de woningen konden binnendringen en wat er effectief gestolen werd, is nog niet geweten. De politie opende een onderzoek naar de mogelijke daders. (KBG)