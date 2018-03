Iconische firma Nelis opent nieuwe vestiging 23 maart 2018

02u42 0 Glabbeek De nieuwe bedrijfsvestiging van de firma Nelis langs de kmo-zone in de Craenenbroekstraat in Glabbeek is officieel geopend. Drie generaties later en ruim 30 jaar nadat het bedrijf zich in Glabbeek kwam vestigen, groeide het uit tot een begrip in de regio op vlak van ijzerwaren, gereedschap, omheiningen, waterpompen, sanitair en verwarming.

In zijn toespraak vertelde burgemeester Peter Reekmans over de geschiedenis van het bedrijf dat in 1933 ontstond in Limburg en dankzij de jaarlijkse beurs in de fruitveiling in 1987 verhuisde naar Glabbeek. Hij had het over de sterke groei door vakmanschap met service als handelsmerk waardoor deze nieuwe bedrijfsvestiging van ruim 1.000 vierkante meter pure noodzaak werd. De burgemeester sloot zijn toespraak af met het belang te onderstrepen van het afschaffen van pestwegen door bedrijven, woningen en bouwpercelen. Want zonder de afschaffing van een trage weg door hun perceel had de familie Nelis zelfs nooit dit nieuwe bedrijfspand kunnen bouwen.





In amper enkele maanden tijd is dit al het derde bedrijf in Glabbeek dat een nieuwe grotere bedrijfsvestiging opent. Drie banken zijn momenteel van start gegaan met de bouw en verbouwing van hun nieuw bankfiliaal in Glabbeek. De nieuwe supermarkt is bijna klaar, er komen een zevental nieuwe winkelpanden in de Grotestraat, acht nieuwe kmo-kavels in de Craenenbroekstraat en ook de fruitveiling heeft eindelijk uitbreidingsmogelijkheden.





Ondernemend dorp

"Glabbeek is meer dan ooit een ondernemend dorp waarbij we er wel over waken dat het landelijk karakter van ons mooi plattelandsdorp behouden blijft", besloot Reekmans.





