Huis van het Kind organiseerde babyborrel op het gemeentehuis vdt

31 maart 2019

09u25 0

Het Huis van het Kind Glabbeek organiseerde een babyborrel op het gemeentehuis van Glabbeek voor alle kindjes die geboren zijn het afgelopen jaar. “Ruim twaalf ouders waren met hun pasgeborenen op post en kregen onder andere uitleg over de werking van het Huis van het Kind en de Gezinsbond Glabbeek”, zegt schepen van Jeugd, Hilde Holsbeeks (Dorpspartij). “Met ons lokaal Huis van het Kind willen we vooral jonge ouders wegwijs maken in het jeugdaanbod in onze gemeente van opvang, onderwijs en gezondheid tot vrije tijd.”