Hoodies met postcode Glabbeek vanaf mei beschikbaar voor de inwoners vdt

11 april 2019

De gemeente Glabbeek gebruikt sinds kort de postcodes van de gemeente, 3380 (Bunsbeek en Glabbeek-Zuurbemde), 3381 (Kapellen) en 3384 (Attenrode-Wever) als promotie van de gemeente. “Zo bedrukten we onder andere hoodies met de postcode voor de medewerkers van de gemeentelijke evenementen”, vertelt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Omdat wij van heel wat inwoners de vraag kregen, kan elke inwoner eenmalig via een bestelformulier in het gemeentelijk infoblad van mei hoodies en sweaters voor dames, heren en kinderen bestellen aan de prijs van 32 euro per stuk. Na bestelling krijg je een factuur en kan je vanaf 30 juni na betaling uw bestelling komen afhalen op het gemeentehuis. De hoodies en sweaters zijn verkrijgbaar in maar liefst zeven kleuren: wit, lichtgrijs, lichtblauw, lichtroze, donkerblauw, rood en zwart. En als opdruk kan je kiezen voor de postcode 3380, 3381 en 3384 in vijftien kleuren.