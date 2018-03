Hondenwandeling 16 maart 2018

Goldenborders Hondenverzorging Glabbeek organiseert op zondag 25 maart een hondenwandeling. Het vertrek is gepland om 14 uur aan de Langstraat 31. Iedereen is welkom. Wel even een seintje geven op het nummer 0476/84.74.30 of via mail naar hondenverzorging@goldenborders.be. (VDT)