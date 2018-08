Hondenschool toegankelijker 09 augustus 2018

De oude voetbalkantine, eigendom van de gemeente, was al jaren in slechte toestand, zat vol met asbest, het regende binnen en was totaal niet geïsoleerd. Het gemeentebestuur brak de versleten kantine af en gaf de hondenschool van Kapellen een nieuw clublokaal in geïsoleerde containers. De voorbije dagen werd de buitenomgeving aan het clublokaal heraangelegd en werd de ingang met een hellend vlak heel wat toegankelijker gemaakt. Schepen van patrimonium Hans Hendrickx (Dorpspartij): "Bij elke nieuwbouw en renovatie van gemeentelijke gebouwen hebben we heel wat aandacht voor een betere toegankelijkheid voor senioren en mindervaliden." (HCH)