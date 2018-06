Hinder op Tiensesteenweg (N29) 16 juni 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert in samenspraak met De Lijn aanpassingen uit aan de bushalte 'Vredegerecht' op de Tiensesteenweg (N29 ) in Glabbeek en dit in beide rijrichtingen. De bestaande bushaltes worden verhoogd zodat rolstoelgebruikers en mensen met een beperking zonder drempels de bus kunnen nemen. Ook het achterliggend fietspad wordt verhoogd ter hoogte van het perron.De bushaltes zullen daardoor op gelijke hoogte met het fietspad komen te liggen en voorzien worden van blindegeleidetegels. De werken starten op 18 juni en zouden ten laatste afgerond zijn tegen het begin van het bouwverlof. Tijdens de werken kan het verkeer afwisselend de werfzone passeren met behulp van tijdelijke verkeerslichten. (VDT)