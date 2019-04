Het GMTA wordt filiaal van gesubsidieerd kunstonderwijs ART Vanessa Dekeyzer

03 april 2019

08u28 0 Glabbeek Na Hoegaarden, Boutersem, Kortenaken, Tielt-Winge en Tienen treedt ook Gemeentelijk muziek- en theateratelier (GMTA) Glabbeek toe tot de regionale kunstacademie ART. De kostprijs om dit kunstaanbod als kleine gemeente zelfstandig te blijven organiseren is de voorbije jaren veel te hoog geworden.

“Jaarlijks moet de gemeente maar liefst 50.000 euro aan werkingsmiddelen ter beschikking stellen van het GMTA, bovenop het lesgeld dat de leerlingen betalen”, zegt schepen van Onderwijs Hilde Holsbeeks (Dorpspartij). “Het GMTA Glabbeek wordt dus het zesde filiaal van ART dat met muziek, woordkunst, dans en beelden kunst vier studierichtingen aanbiedt. De lessen zullen blijven plaatsvinden in lokalen van de gemeenteschool in Glabbeek.”

Maar er zullen wel enkele zaken wijzigen. “Niet alleen zullen de jaarlijkse werkingsmiddelen van de gemeente in het GMTA dalen van 50.000 euro naar amper 5.000 euro, maar ook de lesgelden van de leerlingen zullen lager liggen dankzij het gesubsidieerd lespersoneel”, maakt schepen Holsbeeks bekend. “Vandaag betalen leerlingen uit Glabbeek 160 euro en leerlingen buiten Glabbeek 180 euro per schooljaar. Vanaf volgend schooljaar betalen -18 jarigen 65 euro, studenten tussen 18 en 24 jaar 129 euro en volwassenen 307 euro. Voor een tweede kind (-18) betaal je 42 euro. Er zijn ook sociale tarieven voorzien.”

Het aanbod bestaat uit lessen piano, gitaar, zang, drum, notenleer, fluit, viool en woord. “Maar als minstens vijf leerlingen inschrijven voor een ander instrument, breiden we ons lesaanbod uit”, belooft schepen Holsbeeks. “Samengevat zorgen we er als gemeente voor dat we de eigenheid van ons GMTA in de toekomst blijven behouden, maar onze inwoners veel goedkoper kunstonderwijs zullen kunnen aanbieden.”

De leerlingen krijgen tegen het einde van het schooljaar in juni nog alle praktische informatie over wat er voor hen exact wijzigt in de toekomst. Tiens schepen van Kunstonderwijs Wim Bergé (CD&V) zegt verheugd te zijn met de toetreding van Glabbeek in ART. “Dankzij een sterke intergemeentelijke samenwerking krijgt ART niet alleen nog meer uitstraling, maar bedekken we ook een veel groter werkterrein in de regio. Deze regionale samenwerking komt ten goede van alle getalenteerde jongeren en ouderen in de regio.”