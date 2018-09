Hervulbare drinkflessen in de scholen 06 september 2018

Bij de start van het nieuwe schooljaar kregen de 600 kleuters en leerlingen van de drie scholen een gratis drinkfles van de gemeente cadeau. "Door onze actie willen we ouders en kinderen maximaal ertoe aan te zetten om water mee naar school te nemen", zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij), ook bevoegd voor Onderwijs. "Bovendien kunnen de drinkflessen dagelijks gratis bijgevuld worden in de scholen. En met dit project willen we ook het afval van petflessen en heel wat andere drankverpakkingen op school drastisch doen dalen."





(VDT)