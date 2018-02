Heraanleg van historische dreef naar Velpevallei 20 februari 2018

De historische dreef tussen de steenweg N29 en de Ruiterij in Zuurbemde krijgt een nieuw leven. De weg geraakte in onbruik na de vernieling van alle bomen tijdens de Pukkelpopstorm van 2011. "Het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft hier recent nieuwe lindebomen aangeplant en na de zomer krijgt de dreef een nieuw wegdek in beton", vertelt schepen van Groendienst, Johnny Reweghs (sp.a). "Hierdoor wordt een nieuwe veilige recreatieve doorsteek voor wandelaars, joggers, ruiters en fietsers naar de Zuurbemdse beemden gemaakt. Samen met de aanplanting van het nieuwe geboortebos in Zuurbemde, waar duizend nieuwe bomen geplant werden, is dit alweer een maatregel waardoor we ons lokaal klimaatplan om de uitstoot van CO2 in Glabbeek tegen 2030 terug te dringen, te realiseren. En tegelijk zorgen we dat met nieuwe wandel -en fietspaden onze prachtige natuur recreatief toegankelijk wordt voor iedereen." (VDT)