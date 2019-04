Heraanleg Craenenbroekstraat vdt

11 april 2019

09u05 2

De Craenenbroekstraat Glabbeek wordt volledig heraangelegd en opgesplitst in een gedeelte kmo-zone en woonstraat. “De kmo-zone wordt in de toekomst voor alle zwaar vervoer volledig ontsloten langs de N29", verduidelijkt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Het kruispunt van de N29 met de Craenenbroekstraat wordt heraangelegd, omdat de haakse ‘aantakking’ vandaag de verkeersveiligheid beperkt.”

De Craenenbroekstraat wordt 12 meter breed in het gedeelte van de kmo-zone en krijgt een breed fietspad aan de linkerzijde van de weg komende van de steenweg N29 tot aan de fruitveiling. Ter hoogte van de fruitveiling komt er een verkeerspoort die de straat zal opdelen in een gedeelte voor de kmo-zone en een gedeelte als woonstraat. Ook de weg in het gedeelte van de woonstraat, die in enorm slechte staat is tussen de fruitveiling en de Dries, wordt volledig vernieuwd. Hier komen nieuwe boordstenen en een nieuwe rijbaan in asfalt met aan één zijde een duidelijke fietssuggestiestrook in een andere kleur die aansluit op het nieuw fietspad in het kmo-gedeelte, waardoor er een veel veiligere doorsteek komt voor fietsers tussen de steenweg en de Dries in het centrum van Glabbeek.

Er komt een verbod op zwaar vervoer via de woonstraat. “En aan de verkeerspoort komen er ANPR-camera’s die zullen toezien dat zwaar vervoer niet meer via de woonstraat door het centrum van Glabbeek kan rijden. Landbouwvoertuigen mogen wel langs beide richtingen naar de fruitveiling blijven rijden”, besluit Reekmans.