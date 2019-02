Hans Keyen opent nieuwe garage vdt

17 februari 2019

Hans Keyen (32) opende gisteren zijn nieuwe garage HK-Technics langs de Tiensesteenweg in Bunsbeek. Hij bouwde jarenlange ervaring op als garagist en was al drie jaar zelfstandige in bijberoep. Nu opent Hans zijn eigen garage voor onderhoud en herstellingen van alle merken op de steenweg in Bunsbeek. Op deze locatie startte zijn grootouders Gilbert Dekeyser en Daisy Reekmans in 1956 met de Opel-garage Dekeyser die tot eind jaren ’80 een begrip was in de ruime regio. Maar ook vader Romain Keyen had jarenlang de garage RomiS in Kerkom en liet onlangs deze zaak over aan Hans die vanaf nu alle klanten welkom heet in Bunsbeek.