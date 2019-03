Hageland Blues trapt nieuw bluesfestivalseizoen af Christian Hennuy

13u44 0 Glabbeek Ambiance verzekerd afgelopen zaterdag in de Roos in Glabbeek. Daar vond het eerste bluesfestival op de Belgische kalender plaats. ‘Hageland Blues’ was al aan zijn vierde editie toe.

Dusty Don uit Boutersem mocht afgelopen weekend de spits afbijten. Verder stonden ook de Black Cat Biscuit en nog vier buitenlandse bands - The Hi-Ballin’ Daddies, Detonics, The Ragtime Rumours en Kat Riggins - op het podium.

“Vroeger had je Meensel Blues dat werd georganiseerd in het oude KLJ lokaal in Meensel”, zegt Wim De Greef, die het festival samen met Jurgen Van Puyenbroeck organiseert. “Tot vorig jaar hebben de organisatoren van Meensel Blues nog meegewerkt aan onze Hageland Blues, maar nu doen we het alleen.”

Camping

Voor het podium waren er vooral dertigplussers te bespeuren, als was er hier en daar ook een jonger gezicht te bespeuren. “We verwelkomden zo'n 250 toeschouwers. Daarbij ook een aantal fans uit Nederland, Frankrijk en Duitsland”, zegt De Greef. “We hebben speciaal voor hen een mobilhomeparking aan de veiling ingericht. Maar we blijven kleinschalig met de sfeer van een bruine kroeg."

Het is de bedoeling van de organisatoren telkens elk blues genre aan bod te laten komen, en steeds zowel Belgische als internationale bands op het podium te zetten.