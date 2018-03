Hageland Blues en Roots in De Roos 07 maart 2018

Op zaterdag 24 maart vindt het Hageland Blues en Roots festival plaats in GC De Roos. Dat is de opvolger van Meensel Blues. Op het podium staan Tensfield, Stef Paglia Trio, Hoodoo Monks, Ghalia & Mama's Boys en Guy Verlinde & The Mighty Gators. Tickets kosten 12 euro in voorverkoop en kan je bestellen op www.hagelandblues.be. Aan de kassa betaal je 15 euro. (VDT)