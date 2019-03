Hageland Blues aftrap van bluesseizoen Christian Hennuy

Zaterdagavond vond in de Roos in Glabbeek ‘Hageland Blues’ plaats, het eerst bluesfestival op de Belgische kalender. “We waren nu al aan onze vierde editie toe en er is steeds veel belangstelling voor ons festival. De locatie in de Roos is perfect”, aldus Wim De Greef, die het festival samen met Jurgen Van Puyenbroeck organiseert.

Er traden bij Hageland Blues zes groepen op, met Rusty Don uit Boutersem als opener. Verder nog de Black Cat Biscuit uit België en nog vier buitenlandse groepen: The Hi-Ballin’ Daddies, Detonics, The Ragtime Rumours en Kat Riggins. “Ik ben vroeger altijd naar Meensel Blues geweest dat werd georganiseerd in het oude KLJ lokaal in Meensel, maar wij hebben het festival overgenomen omdat zij gestopt zijn. Tot vorig jaar hebben de organisatoren van Meensel Blues nog meegewerkt aan onze Hageland Blues, maar nu doen we het alleen. Uiteraard komt de interesse vooral van 30 plussers, maar ook sommige jongeren zijn geïnteresseerd. Alleszins in de Roos hebben we altijd een 250-tal toeschouwers. Daarbij ook een aantal fans uit Nederland, Frankrijk en Duitsland. We hebben speciaal voor hen een mobilhomeparking aan de veiling ingericht. Maar we blijven kleinschalig met de sfeer van een bruine kroeg”, aldus Wim. Het is de bedoeling van de organisatoren telkens elk blues genre aan bod te laten komen, en steeds zowel Belgische als internationale groepen op het podium te zetten. En uiteraard de troef van het eerste bluesfestival van het jaar te zijn, verder als troef uit te spelen.