Guy Petré gehuldigd als deken van de arbeid 12 juli 2018

02u29 0

Guy Petré uit Zuurbemde is gehuldigd als deken van de arbeid. Daarmee is hij de enige drager van deze eretitel in Glabbeek. Guy werkte 45 jaar als bediende en kaderlid bij de Tiense Suikerfabriek, waar hij ook actief was als vakbondsafgevaardigde van LBC-NVK. "Hij was ook jaren actief binnen het verenigingsleven in ons dorp en is onder andere bezieler van radio Massa Glabbeek", zegt burgemeester Reekmans (Dorpspartij), die Guy het ereteken overhandigde. "Hij is ook voorzitter van de kerkfabriek van Zuurbemde."











(VDT)