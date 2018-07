Guido Vanderstraeten uit Glabbeek krijgt gouden ereteken van de arbeid 04 juli 2018

Guido Vanderstraeten uit Glabbeek kreeg het gouden ereteken van laureaat van de arbeid. Guido was 45 jaar lang werkzaam in de wegenbouw. Op het gemeentehuis kreeg hij uit handen van burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) in naam van koning Filip het getuigschrift en het gouden ereteken uitgereikt.





(VDT)