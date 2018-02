Grootscheepse controleactie 12 februari 2018

De politie Hageland heeft zaterdagavond een gerichte lokale actie gehouden op het rijden onder invloed alcohol en verdovende middelen alsook het bezit ervan. Gelijklopend werden voertuigen en inzittenden gecontroleerd met het oog op rondtrekkende bendes. De controles gingen door aan de Grotesteenweg in Geetbets, de Tiensesteenweg in Glabbeek, de Leuvensesteenweg in Tielt-Winge en de Leuvensesteenweg in Bekkevoort.





Vier bestuurders die onder invloed van alcohol waren, kregen een onmiddellijke inning en een rijverbod van drie uur opgelegd. Drie bestuurders kregen een proces-verbaal en een inhouding van het rijbewijs voor zes uur. Vier anderen hadden nog dieper in het glas gekeken en kregen een onmiddellijke intrekking van hun rijbewijs voor 15 dagen. Zij moeten later voor de politierechter verschijnen. Niemand bleek onder invloed of in het bezit van drugs.





