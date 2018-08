Grondleggers Strandfuif gooien de beentjes nog eens los 06 augustus 2018

02u31 0

De Strandfuif werd dit weekend 40 jaar en vierde dat samen met enkele bijzondere feestgangers. Benny en echtgenote Jenny Marjaux (58) waren er immers al bij vanaf het prille begin.





"Het idee van de Strandfuif is ontstaan in '76, toen iemand van De Bunker naar de zee was geweest en wat zand had meegebracht. Dat werd uitgestrooid in het jeugdhuis. Niet lang daarna lieten we een hele vrachtwagen aanrukken en was de Strandfuif geboren."





De oudste bezoeker is Aline Wouters (82) uit Glabbeek, die alle Strandfuifen trouw op post was. "Sinds enkele jaren blijf ik wel niet meer tot in de vroege uurtjes. Het is indrukwekkend hoe de vrijwilligers dit allemaal hebben opgebouwd. Mijn drie zonen en kleinzoon zijn er ook bij. Er lopen best wat ouders rond op deze fuif, om in het oog te houden wat hun kroost allemaal uitspookt", knipoogt Aline.





De organisatoren kijken terug op een geslaagde editie. Er waren 6.500 bezoekers en op de camping verbleven 200 slapers.





(VDWT)