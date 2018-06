Grondige renovatie voor gemeentelijke sporthal 15 juni 2018

02u37 0

De gemeentelijke sporthal ondergaat heel wat veranderingen. En die investering is volgens het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) nodig, want het gebouw is al bijna 25 jaar oud. "Recent werden al de kleedcabines, douches en cafetaria vernieuwd, nieuwe doelen aangekocht en een professioneel digitaal scorebord geplaatst", zegt schepen van AGB Hans Hendrickx (Dorpspartij). "Momenteel wordt de sportvloer gerenoveerd. Die is doorheen de jaren steeds druk gebruikt, waardoor er heel wat slijtage op gekomen was. Door dit probleem nu aan te pakken, hoeven we enkel de toplaag te vernieuwen en blijft de kost beperkt tot 55.000 euro. Dat is ook geen klein bedrag, maar als we binnen enkele jaren de volledige vloer moeten vernieuwen, zou het de gemeente drie keer meer kosten. Als kers op de taart zullen we ook de toegankelijkheid van de sporthal fors verbeteren door de plaatsing van nieuwe automatische schuifdeuren aan de inkom." (VDT)