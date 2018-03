Groene vingers gezocht 31 maart 2018

02u57 0 Glabbeek Sinds dit schooljaar is de nieuwe gemeenteschool van Glabbeek een MOS-school.

"We maken dus met 80 procent subsidies van de hogere overheden concreet werk van educatieve natuurprojecten op school, de inrichting van een groene speelplaats en een leerlingentuin", zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).





Op zaterdag 26 mei is iedereen tussen 9 en 16 uur welkom om mee te komen helpen met onder meer het planten van struiken of het bouwen aan een kippenhok op de nieuwe schoolsite langs de Dries.





(VDT)