Greta en Patrick heropenen brasserie 't Molenhuys 05 april 2018

Zopas gingen burgemeester Peter Reekmans en schepen van Middenstand Johnny Reweghs langs bij Greta Noé en Patrick Beelen, de uitbaters van brasserie 't Molenhuys in Bunsbeek, om hen te feliciteren met de heropening van hun vernieuwde en uitgebreide zaak.





Deze brasserie - bekend voor zijn voortreffelijke vleesgerechten - opende in 2012 in een van de oude molens van Bunsbeek.





(VDT)