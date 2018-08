Gourverneur verwerpt klacht Groen 29 augustus 2018

De gemeenteraad van juni schafte de trage wegen nummer 18, 69 en 70 in Glabbeek en voetweg nummer 43 in deelgemeente Attenrode-Wever af. De rechtbank schrapte eerder al delen van deze trage wegen die door woningen lopen. Gemeenteraadsleden Lowie Steenwegen en Wannes Vanderstukken van de groene partij Samen dienden tegen deze gemeenteraadsbeslissing een klacht in bij de gouverneur. Die liet de gemeente weten dat hij na onderzoek van de klacht concludeert dat het gemeentebestuur effectief de juiste procedure en wetgeving ter zake volgde en de afschaffing dus correct gebeurde. (VDT)