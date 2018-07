Gouden huwelijk voor Georges en Maria 19 juli 2018

Georges Gilis (71) en Maria Crabbé (69) vierden hun gouden jubileum. Georges was in zijn beroepsleven actief als lasser, terwijl Maria de kost verdiende als bediende.





Het koppel kreeg een delegatie van het gemeentebestuur over de vloer. Er werd hen een geschenkenmand met streekproducten en een brief met felicitaties van de koning overhandigd.











(VDT)