Gouden huwelijk voor familie Hendrickx 17 april 2018

Jozef Hendrickx (79) en Christiane Jossa (72) uit deelgemeente Bunsbeek hebben zopas hun 50-jarige huwelijksverjaardag gevierd.





Jozef was jarenlang lector in de scheikunde en de eerste voorzitter van de Heemkundige Kring in Glabbeek. En ook zijn echtgenote was leerkracht in het middelbaar onderwijs. Ze kregen van de gemeente een geschenkmand met streekproducten en namens de koning en de koningin een felicitatiebrief overhandigd.





(VDT)