Glabbeekse scholen helpen Katrien Vanherck aan gevulde brooddozen vdt

12 december 2018

13u28 0

De drie scholen van Glabbeek, De Springplank Glabbeek, De Duizendpoot Bunsbeek en De Kleine Wereld Kapellen, hebben brooddozen ingezameld voor de Warmste Week om het Kinderarmoedefonds te steunen. Een op vier kinderen gaat immers naar school met een lege brooddoos. “De oproep voor inzameling werd via 2ehands.be verspreid”, zegt Katrien Vanherck. “Ik vond dat een mooi initiatief en de scholen waren meteen bereid om deel te nemen.” De dozen zijn nu op weg naar de ‘volle brooddozen-foodtrucks” aan ’t Zand in Brugge, op de Meir in Antwerpen en op de Markt van Hasselt waar ze eerst gevuld met gezond lekkers en daarna verkocht zullen worden door Dominique Persoon, Jeroen De Pauw en Wim Baillieu.” Ik wil graag alle leerlingen en ouders bedanken voor hun steun! Zo konden tientallen brooddozen opgehaald worden”, besluit Katrien.