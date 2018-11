Glabbeekse middenstand schenkt auto aan OCMW vdt

22 november 2018

Elf Glabbeekse middenstanders hebben hun duit in het zakje gedaan voor de aankoop van een nieuwe wagen voor het OCMW-Glabbeek. De sleutels van de Ford Transit werden zopas overhandigd. “We zijn ongelofelijk blij met deze sociale sponsoractie van de lokale middenstand”, zegt OCMW-voorzitter Johnny Reweghs (sp.a). “De wagen zal de komende vijf jaar ingezet worden voor alle OCMW-diensten, waaronder vervoer naar het sociaal restaurant, vervoer van warme maaltijden, huisbezoeken en seniorennamiddagen. Het is de bedoeling dat het voertuig zoveel mogelijk in het straatbeeld wordt gebracht om een grote return te bieden aan de middenstanders.”