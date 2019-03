Glabbeeks bestuur plukt de vruchten van de afschaffing van de voorrang van rechts vdt

27 maart 2019

16u28 0 Glabbeek De afschaffing van de voorrang van rechts in heel gemeente eind 2017 levert een opvallende daling van het aantal verkeersongevallen op. Dit inspireert andere gemeenten, zoals Lede nu, om het Glabbeeks voorbeeld te volgen. Ook de Vlaamse Automobilistenbond (VAB) wil zoveel mogelijk de voorrang van rechts in ons land afgeschaft zien.

Burgemeester Reekmans deed een vergelijkende studie voor en na de afschaffing en kwam tot de vaststelling dat het aantal verkeersongevallen dat in verband kan gebracht worden met de voorrangsregel op één jaar tijd verminderde van 18 tot 3. De lokale politie van Glabbeek registreerde in beide periodes bij controles op een aantal locaties ook het aantal snelheidsovertredingen en mat de topsnelheden. Zowel in 2017 als in 2018 werd even veel op dezelfde locaties gemeten. “Het aantal genoteerde snelheidsovertredingen lag in de eerste helft van 2018 liefst 30 procent lager dan in dezelfde periode een jaar voordien. Qua topsnelheden werd een vermindering met 31,8 procent geregistreerd”, aldus Peter Reekmans.

“Het niet meer toepassen van de voorrang van rechts maakt het dus duidelijk veel veiliger, enkel en alleen omdat het nu duidelijk is in Glabbeek dat de hoofdwegen voorrang hebben op de kleinere wegen die erop aansluiten”, aldus burgemeester Reekmans. “Voor mij is dit een van de beste beslissingen die we in Glabbeek al namen op vlak van verkeersveiligheid en bovendien wordt deze beslissing gedragen door een overgrote meerderheid van de inwoners. Nog steeds spreken inwoners mij aan dat de afschaffing ervan een zeer goede beslissing was.”