Glabbeek Zomert stelt 92 kampen op 43 dagen voor 19 mei 2018

Glabbeek In Glabbeek moeten ouders deze zomervakantie geen stress hebben voor een gebrek aan opvang of leuke activiteiten voor hun kinderen.

De buitenschoolse kinderopvang zorgt de hele vakantie voor opvang en daarnaast pakt de jeugddienst van Glabbeek opnieuw uit met een ruim aanbod van leuke jeugdactiviteiten met maar liefst 92 kampen op 43 dagen. Op www.glabbeek.be of in de brochure Glabbeek Zomert, die eind mei in alle brievenbussen valt, kunnen ouders het volledige zomeraanbod ontdekken.





Aanvullende kampen

"Het aanbod aan succesvolle activiteiten die intussen een jaarlijkse vaste waarde zijn geworden, zoals het danskamp, de grabbelpas, het omnisportkamp, het muziekkamp en de musicalstage blijven ongewijzigd", zegt schepen van Jeugd, Hilde Holsbeeks (Dorpspartij). "Aanvullend zorgen we vanaf deze zomer gedurende enkele weken voor heel wat nieuwe kampen en activiteiten. Dit nieuwe aanbod bestaat uit onder meer een creakamp, kleuterkamp, natuurkriebelkamp, dronekamp, meisjeskamp en makkerskamp." (VDT)