Glabbeek weer gastgemeente voor overdekt verkeerspark 13 maart 2018

02u43 0 Glabbeek Ook dit jaar is Glabbeek tussen 4 en 22 mei gastgemeente voor een overdekt verkeerspark voor alle scholen in de regio. De gemeente werkt hiervoor samen met de fruitveiling in Glabbeek die een overdekte ruimte van ruim 900 vierkante meter ter beschikking stelt.

De politiezone Hageland organiseert dit verkeerspark jaarlijks met als doel de kinderen de belangrijkste basisregels in het verkeer bij te brengen waardoor ze weerbaarder worden wanneer ze zich op de openbare weg begeven. Met verkeersborden, verkeerslichten en belijningen worden reële verkeerssituaties gesimuleerd waar de kinderen met fietsen en gokarts op spelenderwijs de regels en gevaren in het verkeer worden aangeleerd. Als extraatje nemen de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de gemeenteschool in Glabbeek ook deel aan het voetgangers- en fietsexamen.





"Hiermee wordt getest of de leerlingen klaar zijn om veilig en zelfstandig in het verkeer te stappen of te fietsen", zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). "Als de leerlingen slagen in vijf belangrijke vaardigheden, behalen ze een gouden voetgangers- of fietsbrevet."





"De gemeenteschool werkt hiervoor samen met de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde). Als gemeentebestuur investeren wij heel veel in verkeerseducatie voor onze jongste inwonertjes. Verkeersveiligheid bereik je niet alleen met infrastructurele maatregelen en politiecontroles, maar ook door kinderen van op jonge leeftijd te wijzen op de gevaren in het verkeer en hen de belangrijkste verkeersregels bij te brengen."





(VDT)