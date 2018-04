Glabbeek Wandelt organiseert twaalf gezondheidswandelingen 05 april 2018

Van 19 april tot 5 juli organiseert de gemeente Glabbeek elke donderdagavond met Glabbeek Wandelt twaalf gezondheidswandelingen waarbij je de keuze hebt in een begeleide wandeling van 3, 5 of 10 kilometer.





"Het voorbije jaar hadden we maar liefst 3.000 deelnemers en we merken dat het aantal deelnemers al enkele jaren in stijgende lijn zit", zegt schepen Johnny Reweghs (sp.a).





"We verloten daarom heel wat prijzen tussen de deelnemers en op 5 juli sluiten we af met een muzikale avond in GC De Roos met Laura Lynn."





Tijdens de gezondheidswandelingen neemt Glabbeek ook deel aan de 10.000-stappenclash.





"Na elke wandeling registreert de sportdienst in mei het aantal stappen van al onze wandelaars op de site", zegt schepen van Sport Hilde Holsbeeks (Dorpspartij).





"Door onze deelname als gemeente krijgt Glabbeek Wandelt ook een competitie-element bovenop het gezondheids- en bewegingsaspect." (VDT)