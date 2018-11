Glabbeek voert binnenkort trajectcontrole aan schoolomgevingen in vanessa dekeyzer

13 november 2018

17u48 0 Glabbeek Glabbeek gaat begin volgend jaar werk maken van de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. Een belangrijk punt daarin is het verkeersveiliger maken van alle wegen naar de drie scholen in de gemeente. “Door het realiseren van een cameraschild rond onze schoolomgevingen in de dorpskernen verhogen we niet alleen de verkeersveiligheid, maar willen we nog meer inzetten op het bestrijden van inbraken en criminaliteit”, aldus burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

“We dreven de pakkans al op, maar vandaag stellen we nog steeds vast dat er sommige mensen als gekken blijven rijden op de toegangswegen naar de scholen en aan de scholen zelf, ook tijdens de begin- en einduren van de scholen”, stelt burgemeester Reekmans. “Er dringen zich dus drastische maatregelen op!”

Er zouden minimaal twee ANPR-camera’s komen in de drie schoolstraten: de Dorpsstraat in Kapellen, de Schoolstraat in Bunsbeek en de Dries in Glabbeek, telkens aan het begin en het einde van de straat. “Maar vermoedelijk gaan we er nog meer plaatsen in de zijstraten”, zegt burgemeester Reekmans. ANPR staat voor Automatic NumberPlate Recognition. Dat betekent dat een camera de kentekens van alle voorbijrijdende voertuigen scant. “Deze kentekens worden vervolgens vergeleken met een lijst met kentekenplaten van mensen die gezocht worden door justitie, maar ook de politie kan hieruit heel wat informatie halen bij criminaliteit.”

Is dat geen bijzonder zware investering? “De trajectcontrole en ANPR-camera’s voor de drie locaties in Glabbeek zouden ongeveer 150.000 euro kosten. Wegversmallingen, die vandaag niet werken op twee locaties, kosten evenveel als een beter systeem met camera’s op drie locaties. Dan is de keuze snel gemaakt! De maatregel die we nu gaan nemen, is ook echt de enige optie om naar veiligere schoolpoorten te gaan en tegelijk ook veiligheid in de kernen te verhogen.”

Over welke lengte de controle er komt, zal onderwerp van onderzoek uitmaken. “In februari doen we een aanbesteding voor het studiebureau dat het mobiliteitsplan moet uitwerken. Vermoedelijk zal de studie zelf een half jaar in beslag nemen, waarna de praktische uitwerking kan starten. Met andere woorden proberen we de trajectcontrole binnen het jaar te realiseren.”

In het mobiliteitsplan zullen ook alle snelheidsregimes in de gemeente grondig geëvalueerd, en indien nodig aangepast worden. “We zullen ook voor het eerst werk maken van de opmaak van een fietsplan”, zegt gemeenteraadslid Simon Vandermeulen (Dorpspartij). “Centraal hierbij staat de aanleg van het nieuw lokaal fietsroutenetwerk dat we zullen realiseren voor 2025 en dat zal aansluiten op het bovenlokaal fietsroutenetwerk van de buurgemeenten.”

De voorrang van rechts, die vorig jaar in heel het dorp werd afgeschaft, keert alvast niet terug in het nieuwe mobiliteitsplan. “Uit alle cijfers van de politie blijkt dat er minder ongevallen zijn en dat de situatie heel wat verkeersveiliger werd. Ik hoor ook heel wat positieve reacties van onze inwoners. De voorrang van rechts wordt in de toekomst dus definitief niet meer toegepast”, besluit Reekmans.