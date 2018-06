Glabbeek voert autodelen in 04 juni 2018

02u30 0 Glabbeek Glabbeek start vanaf 1 september met autodelen. "Autodelen in steden kennen we al lang, maar het principe wordt vandaag nog niet toegepast in kleine gemeenten", zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

"Het idee groeide na contacten met een firma die autodelen volgens een nieuw concept wil gaan lanceren in kleinere gemeenten, waardoor het ook hier financieel haalbaar is." Bij autodelen maken meerdere personen om beurt gebruik van één of meer wagens. Via een app kan een reservatie gemaakt worden. "Als locatie voor het eerste mobipunt met twee autodeelstandplaatsen werd het gemeentehuis gekozen omdat er in de buurt een bushalte en een ruime fietsparking is", aldus Reekmans. "Ook de personeelsleden van de gemeente zullen in de toekomst gebruik kunnen maken van deze autodeelwagens, waardoor we op termijn het aantal gemeentevoertuigen kunnen doen dalen. (VDT)