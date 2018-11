Glabbeek stelt nieuw beleidsplan voor vdt

20 november 2018

17u49 0 Glabbeek De nieuwe legislatuur moet nog aanvangen, maar de Dorpspartij meerderheid in Glabbeek heeft al een beleidsplan 2019-2025 klaar. “Dat is eigenlijk de vertaling van ons verkiezingsprogramma”, zegt burgemeester Peter Reekmans. “Aangezien we als enige partij zullen besturen, moesten we hiervoor geen fiat hebben van coalitiepartners, en was het plan dan ook snel een feit.”

Het beleidsplan voorziet in zes miljoen investeringen. “Een grote brok hiervan, ruim 1,4 miljoen euro, slorpt de dienst patrimonium op, namelijk voor de vernieuwing van de site gemeentehuis”, aldus burgemeester Reekmans. “Het gaat hier om de uitbreiding van het gemeentehuis en de bouw van de nieuwe loods voor de technische dienst, samen met de omgevingswerken op het gemeentelijk domein.”

Naar openbare werken gaat er 3,2 miljoen euro, met daarin de aanleg van een lokaal fietsroutenetwerk in tien straten. “Om en bij de helft van dit bedrag wordt betaald met subsidies, dus hier doen we absoluut een goede zaak”, zegt Peter Reekmans. “Nog 265.000 euro subsidies halen we binnen voor een nieuwe energiezuinige led-straatverlichting, gebudgetteerd op 425.000 euro. De dienst openbare werken en de groendienst krijgen bovendien een budget van 120.000 euro toebedeeld om extra materiaal aan te kopen.”

Het eerder aangekondigde cameraschild met trajectcontrole en de aankoop van ANPR-camera’s in drie dorpskernen en een nieuw mobiliteitsplan met fietsplan zullen 150.000 euro kosten. Nog op de agenda staan de aanleg van een speelplein met kunstgras achter het gemeentehuis en twee nieuwe loopomlopen in Bunsbeek (200.000 euro) en de aanleg van speeltuinen en een speelbos (120.000 euro).

“Met het nieuw beleidsplan ‘Verder bouwen aan Glabbeek’ voorzien wij tussen 2019 en 2025 dus heel wat investeringen, waarvoor we maar liefst twee miljoen euro aan subsidies van de hogere overheden naar Glabbeek halen en dat is toch niet niks”, meent burgemeester Reekmans. “De Dorpspartij bestuurt de gemeente intussen al zes jaar als een bedrijf en deze ondernemende aanpak zetten we de komende zes jaar gewoon verder, want door deze manier van werken krijg je het meest in beweging. Belangrijk uiteraard is ook dat we dit plan kunnen realiseren zonder verhoging van de gemeentebelasting en met de garantie dat de gemeente aan het einde van de legislatuur financieel gezond blijft.”