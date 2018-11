Glabbeek stelt eerste proces verbaal op voor afvalophaling net voor schooltijd vanessa dekeyzer

28 november 2018

11u57 0 Glabbeek In Glabbeek is het eerste proces verbaal aan het adres van Ecowerf een feit. Deze ochtend constateerde burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) dat men afval kwam ophalen net voor aanvang van de schooltijd in Glabbeek. “Al twee jaar vragen we om dat niet te doen in het kader van openbare veiligheid. Als Ecowerf koppig weigert om haar planning aan te passen, zit er niets anders op dan boetes uit te delen.”

Veertien dagen geleden vaardigde burgemeester Reekmans een politieverordening uit met een verbod voor vuilnisophaling bij het begin en einde van de school. “Op politiebevel van mij mag er dus geen vuilnisophaling meer gebeuren aan de drie scholen in Glabbeek een half uur voor en na het begin en einde van de school. Voor Bunsbeek is het verbod van toepassing in de Schoolstraat, Vlaasstraat, Baekveldstraat, Oude Diestsestraat en Boeslinter. Voor Glabbeek in de Dries, Grotestraat en Craenenbroekstraat en voor Kapellen in de Dorpsstraat.”

Tot zijn grote verbazing stelde burgemeester Reekmans vanochtend vast dat Ecowerf de regels negeert. “Om 8.26 uur was de vuilniskar opnieuw zijn ronde aan het doen ter hoogte van de school in Glabbeek! Ik heb de politie meteen opdracht gegeven om de vuilniskar te onderscheppen en proces verbaal op te maken. Het is onaanvaardbaar dat een publiek bedrijf als een afvalintercommunale duidelijk haar zin blijft doen zelfs tegen een politiereglement in. Bij elke overtreding zal er onmiddellijk proces verbaal blijven opgemaakt worden, tot men zich aan de regels zal houden in het belang van de veiligheid van de kinderen in de schoolomgevingen.”

Ecowerf riskeert nu een boete van om en bij de 100 euro. “Dat is een beetje de orde van grootte bij een verbod op het inrijden van een straat, wat hier het geval is”, aldus Reekmans. “Op zich is dat misschien geen groot bedrag, maar wanneer de pv’s zich opstapelen, wanneer Ecowerf dus het verbod koppig blijft negeren, kan dit dossier wel voor de politierechtbank komen en dan is het andere koek. Al wil ik dit niet op de spits drijven en hoop ik nog steeds dat het gezond verstand zal zegevieren. Glabbeek telt 70 straten en wij vragen Ecowerf een half uur voor en na schooltijd weg te blijven uit negen straten. Dat moet toch wel lukken!”

“Het management van EcoWerf wil zich verontschuldigen voor het feit dat we vanmorgen in de omgeving van een school in Glabbeek vlak voor schooltijd afval aan het inzamelen waren”, zegt Jos Artois, woordvoerder Ecowerf. “Dit had niet mogen gebeuren. Het is te verklaren door een menselijke fout bij het invoeren van de nieuwe ophaalronde van de wintertijd. Als we een overtreding hebben begaan tegen de politieverordening zal EcoWerf de boete betalen. We willen zeker nog benadrukken dat onze mensen er alles aan doen om schoolomgevingen te vermijden bij begin- en einduur van de scholen.”