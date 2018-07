Glabbeek Proeft 26 juli 2018

De dienst toerisme van Glabbeek organiseert op zondag 2 september het jaarlijkse evenement Glabbeek Proeft. Tussen 14 uur en 16 uur kan je deelnemen aan wandelingen, en vanaf 16 uur kan je ook aanschuiven aan verschillende eetstandjes. In zaal Glazuur kan je genieten van muzikale en humoristische optredens van onder anderen Jef De Smedt. Inschrijven via toerisme@glabbeek.be of 016/77.93.93. (VDT)