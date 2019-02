Glabbeek Proeft promoot Belgisch witblauw rundvlees vdt

27 februari 2019

De gemeente Glabbeek gaat dit jaar tijdens Glabbeek Proeft op zondag 1 september het Belgisch witblauw rundvlees promoten. “De voorbije jaren stond vooral ons lekker fruit centraal tijdens Glabbeek Proeft, maar omdat Glabbeek naast een fruitgemeente ook nog een echte landbouwgemeente is, zetten we dit jaar het kwaliteitsvol witblauw rundvlees in de kijker”, zegt schepen Hans Hendrickx (Dorpspartij). “Deze witblauw runderen worden op meerdere boerderijen in onze gemeente en de regio gekweekt.”

Als locatie voor Glabbeek Proeft wordt gekozen voor het landbouwbedrijf Theunis in Glabbeek. “Alle inwoners kunnen eerst deelnemen aan een wandeling en daarna proeven van de barbecue met witblauw rundvlees en andere lokale lekkernijen. We blijven met onze talrijke gemeentelijke organisaties onze lekkere lokale voedingsproducten bewust promoten”, aldus schepen Hendrickx.