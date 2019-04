Glabbeek pakt uit met uitgebreid gemeentelijk participatiereglement “Eerst informeren, dan inspraak en nadien wordt er pas beslist” Kristien Bollen

13u44 0 Glabbeek Het Decreet Lokaal Bestuur legt enkele elementen van burgerparticipatie vast, waarbij lokale besturen eigen regelgeving kunnen opstellen om burgerparticipatie verder te specifiëren. Omdat de Dorpspartijbestuursmeerderheid hoog inzet op een participerende gemeente en alle inwoners maximaal inspraak wil geven, stelde de gemeente Glabbeek een gemeentelijk participatiereglement op. De gemeente Glabbeek is één van de eerste gemeenten in Vlaanderen die zo een uitgebreid participatiereglement opmaakt. Het reglement staat ter goedkeuring op de dagorde van de gemeenteraad van 9 mei 2019.

“Met dit participatiereglement maken we als Dorpspartijmeerderheid concreet werk van maximale participatie van onze inwoners in het beleid”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Een participerende gemeente was één van de speerpunten in ons verkiezingsprogramma dorpsplan 2.0 en de gemeente Glabbeek is bovendien vandaag één van de eerste gemeenten in Vlaanderen die een participatiereglement opstelde. In ons gemeentelijk participatiereglement voorzien we een duidelijke werkwijze hoe inwoners eenvoudig meldingen en klachten kunnen doen bij de gemeente.”

Laagdrempelig

“We voorzien hierin ook een belangrijk luik voor de regeling van volledige openbaarheid van bestuur. Maar ook de modaliteiten hoe inwoners, verenigingen of organisaties op een laagdrempelige manier verzoekschriften en voorstellen kunnen doen aan de OCMW- en gemeenteraad worden in het reglement duidelijk omschreven. We zetten bovendien ook hoog in op de organisatie van een laagdrempelige vragenmoment voor inwoners op het einde van elke OCMW- en gemeenteraad. En voor het eerst kunnen onafhankelijke en geïnteresseerde inwoners mét stemrecht participeren in de gemeentelijke adviesraden. Tot slot voorzien we in participatietrajecten voor inwoners bij bepaalde grote projecten. We houden daarbij rekening met de aard van het project, het mogelijke resultaat en de impact ervan op de buurt en de hele gemeente. Dit participatietraject bestaat uit drie stappen: eerst informeren, dan inspraak en nadien wordt er pas beslist. Met dit uniek gemeentelijk participatiereglement zet Glabbeek meer dan ooit hoog in op actieve burgerparticipatie voor al onze inwoners die mee willen werken aan een positieve en gezellige gemeente.”

