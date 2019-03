Glabbeek organiseert Urban Run op 23 maart vdt

13 maart 2019

Op zaterdag 23 maart organiseert de gemeente Glabbeek in samenwerking met de sportregio Getevallei voor de eerste keer een Urban Run. Deze loopwedstrijd kent zijn start aan de gemeentelijke sporthal om 20 uur. Er is keuze uit afstanden van 3,5 kilometer, 7 kilometer en 10,5 kilometer. Het parcours loopt door heel wat gebouwen in de gemeente zoals door de Spar supermarkt, de kerk van Glabbeek, serviceflats Het Fruithof, de gemeenteschool, zaal Glazuur en woonzorgcentrum Den Boomgaard. Onderweg zijn er meerdere attracties van onder andere vuurspuwers, doedelzakspelers, artiesten van circus Salto, muzikanten van de Koninklijke Harmonie Crescendo, carnavalisten van cv De Gildegarde, toneelspelers en een rockband. Inschrijven kan via sport@glabbeek.be of via de site www.sportregiogetevallei.be. Dan betaal je 7 euro. Ter plaatse inschrijven kan ook, maar dan betaal je 10 euro.