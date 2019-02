Glabbeek organiseert opnieuw een handelsbeurs op zondag 8 maart 2020 vdt

15 februari 2019

11u27 0 Glabbeek Op initiatief van schepen van Middenstand Tom Struys (Dorpspartij) en de gemeentelijke middenstandsraad wordt er volgend jaar opnieuw een handelsbeurs georganiseerd in Glabbeek. Op zondag 8 maart 2020 kan iedereen een hele dag terecht in de evenementenhal Hangaar 44 waar standhouders uit de gemeente de kans wordt geboden hun producten en bedrijf te presenteren aan het grote publiek.

“Met dit initiatief starten we opnieuw de traditie van een jaarlijkse handelsbeurs in onze gemeente terug op”, aldus schepen Struys. “De eerste handelsbeurs in Glabbeek werd georganiseerd door NCMV (Unizo) in 1967. Het initiatief vond tot eind jaren ‘80 plaats in de fruitveiling en lokte telkens heel wat volk. Met de nieuwe evenementenhal Hangaar 44 hebben we nu opnieuw een perfecte locatie in Glabbeek om een handelsbeurs te organiseren, waardoor we deze oude traditie terug tot leven brengen.”

Bedrijven, handelaars en middenstanders die interesse hebben om een stand te plaatsen op de handelsbeurs, kunnen nu al contact opnemen met schepen Tom Struys via 0477/25.60.15 of tom.struys@glabbeek.be of via de voorzitter van de middenstandsraad, Joël Laermans, via 0497/13.06.19.