Glabbeek ontvangt award voor haar sportbeleid vdt

13 december 2018

12u09 0

De gemeente Glabbeek mocht van Sport Vlaanderen de award van ‘#sportersbelevenmeer-gemeente’ in ontvangst nemen. Deze werd uitgereikt voor het actief gemeentelijk sportbeleid het afgelopen jaar.

“Dankzij schepen van Sport Hilde Holsbeeks (Dorpspartij) en sportfunctionaris Wouter Heeren slaagde Glabbeek er als kleine gemeente in om in 2018 te voldoen aan alle criteria van Sport Vlaanderen, waardoor we ons vandaag een jaar lang ‘#sportersbelevenmeer-gemeente’ mogen noemen”, zegt een trotse burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Er werd heel wat geïnvesteerd in nieuwe sportkampen voor de jeugd, seniorensport, sport op school en ondersteuning van onze talrijke actieve sportclubs die de gemeente rijk is. Daarnaast realiseerde schepen Holsbeeks samen met Sport Vlaanderen twee loopomlopen, werd de fit-o-meter volledig vernieuwd, kreeg de gemeentelijke sporthal een grondige renovatie en de gemeenteschool een eigen sportzaal en werd een multifunctionele sportkooi in openlucht gerealiseerd. Binnenkort gaan bovendien de werken van start voor een nieuw skatepark aan het gemeentelijk domein in de Steenbergestraat.”