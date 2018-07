Glabbeek ontvangt award lokale vrijetijdsmonitor 31 juli 2018

Met de lokale vrijetijdsmonitor ondersteunen Sport Vlaanderen en het Vlaams departement jeugd en cultuur de lokale besturen om een cultuur-, jeugd- en sportbeleid op maat uit te bouwen. "We zijn bijzonder fier dat we die award als eerste Vlaamse gemeente mochten ontvangen", zegt schepen van Sport, Hilde Holsbeeks (Dorpspartij). "Dat heeft te maken met de invoering van een sportrubriek in de nieuwe registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor. Vlaams sportminister Philippe Muyters (N-VA) feliciteerde onze gemeente hiervoor zelfs op zijn Facebookpagina."





(VDT)