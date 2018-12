Glabbeek neemt afscheid van haar OCMW-raad vdt

14 december 2018

In Glabbeek vond zopas de laatste OCMW-raad plaats. Vanaf 2 januari gaat de OCMW raad immers op in de gemeenteraad. Voorzitter Johnny Reweghs (sp.a) is trots op het werk dat de raad de afgelopen zes jaar geleverd heeft. “Er is hard gewerkt voor de Glabbeekse bevolking. Maar er zijn nog uitdagingen, want met de armoede en het potentieel cliënteel van de OCMW’s gaat het niet goed. De facturen stijgen maar de inkomsten van de mensen niet. We moeten dus nadenken op welke manier middelen ingezet kunnen worden of samenwerkingen kunnen aangegaan worden om structureel en preventief rond armoede te werken. Het was alvast een eer voor mij om zes jaar lang OCMW-voorzitter te mogen zijn.”